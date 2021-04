Governo: a P.Chigi giuramento sottosegretario Bini (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr. (Adnkronos) - Alle 12.30 a Palazzo Chigi si terrà il giuramento della sottosegretaria ai Rapporti col Parlamento Caterina Bini. L'ufficialità della nomina è arrivata nell'ultimo Consiglio dei ministri, mercoledì scorso. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr. (Adnkronos) - Alle 12.30 a Palazzosi terrà ildella sottosegretaria ai Rapporti col Parlamento Caterina. L'ufficialità della nomina è arrivata nell'ultimo Consiglio dei ministri, mercoledì scorso.

