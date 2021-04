Gli uomini hanno bisogno anche di fare l’amore

Leggi su dilei

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Quando pensiamo ai momenti di intimità, inevitabilmente finiamo adei paragoni su come il sesso viene vissuto in maniera differente dae donne. Nell’immaginario collettivo, infatti, si è soliti pensare che per gli, la ricerca di intimità sia un chiodo fisso, per dirla senza mezzi termini. E questo luogo comune non è netroppo sbagliato. Se la scienza non è un’opinione, infatti, dobbiamo affidarci a essa per trovare la conferma. Ma non è propriamente colpa degli, del resto non sono loro ad aver scelto di nascere con gli MCM. Secondo le statistiche, infatti, i maschietti pensano al sesso almeno ogni ora, a differenza della controparte femminile che ridurrebbe il pensiero all’attività sessuale a pochi momenti durante il giorno. Ma come anticipato, la colpa è degli MCM, i ...