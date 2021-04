Giulia Salemi | la prima a incontrare il figlio di Pierpaolo Pretelli ed è ancora amore

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Non prosegue solo a gonfie vele la storia d’trama volapiù in alto perché l’ex gieffina ha conosciuto il piccolo Leonardo.è lafidanzata diche incontra suo, lastoria d’davvero importante dopo la separazione die Ariadna Romero. Quella di faree suoè stata una decisione ben ponderata e lui lo ribadisce, segno che davvero è importante ciò che lega la coppia.lo ha confidato in un’intervista radiofonica ma entrambi confermano ...

Nuove Instagram stories perche ci ha mostrato un nuovo arrivato della sua collezione beachwear estivi. Pazzescadopo l'uscita dalla Casa del GF Vip ha enormemente aumentato la sua popolarità, frutto ...Anche in questa edizione la Casa del ' Grande Fratello Vip ' è stata galeotta e ha fatto da sfondo alla storia trae Pierpaolo Pretelli . Tra i due c'è stata immediatamente sintonia non appena laè entrata dalla porta rossa e questo particolare è stato notato da tutti, anche da Elisabetta ...Non prosegue solo a gonfie vele la storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ma vola ancora più in alto perché l’ex gieffina ha conosciuto il piccolo Leonardo. Giulia Salemi è la prima ...Il Punto Z, primi ospiti Maurizio Costanzo e Giulia Salemi. Per la puntata di apertura di mercoledì 7 aprile si parte con un nome di peso, Maurizio Costanzo. (Gossip e TV) ...