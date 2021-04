Giro dei Paesi Baschi 2021 | roboante duello in salita! Tadej Pogacar vince la tappa | Roglic alle sue spalle

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Non ce n’è per nessuno. Ancora una volta è la Slovenia a dettar legge. Così, anche aldeituonano soltanto due nomi:(UAE Team Emirates), vincitore della terzacon arrivo in vetta ad Ermualde, seguito subito a ruota dal leader della corsa Primoz(Jumbo-Visma). Protagonisti indiscussi dell’ascesa finale, ancora una volta i due connazionali sono riusciti a regalare una gran bella battaglia che non ha lasciato scampo a nessuno. Al terzo posto è giunto Alejandro Valverde (Movistar), staccato di 5? con Adam Yates (Ineos Grenadiers) e Mikel Landa (Bahrain Victorius). Con la vittoria odierna,si è portato al secondo posto della generale a 20? da. Terzo a 30? ...

brooklynroubaix : RT @Eurosport_IT: Mettetevi pur comodi e gustatevi un duello s??s???????? tra Tadej #Pogacar e Primoz #Roglic al Giro dei Paesi Baschi ?? Ch… - fgiannecchini : Brignano, ridendo e scherzando, ha anche insinuato che fra Draghi e Conte non ci sono differenze, ha preso in giro,… - bornjuventino : RT @Eurosport_IT: Mettetevi pur comodi e gustatevi un duello s??s???????? tra Tadej #Pogacar e Primoz #Roglic al Giro dei Paesi Baschi ?? Ch… - EValdinosi : RT @Gazzetta_it: Che duello al Giro dei #PaesiBaschi: #Pogacar batte #Roglic -

Ultime Notizie dalla rete : Giro dei

La Gazzetta dello Sport

Tadej Pogacar ha vinto la terza tappa delPaesi Baschi, da Amurrio a Ermualde di 168 chilometri, precedendo Primoc Roglic, leader della classifica generale. Lo sloveno vincitore dell'ultimo Tour de France ha preceduto il connazionale ......vasetti pronti all'uso! Questi sono infatti perfetti per far germogliare i semi prima di piantarli nel terreno. I cartoni delle uova sono anche molto leggeri quindi possiamo spostarli inper ...L’allarme è stato lanciato nelle ultime dall’associazione regionale Ipf e malattie rare del polmone a causa della mancanza di un farmaco salvavita, in via di soluzione ...Prima e unica Regione italiana dichiarata “zona bianca”, la Sardegna è tornata nel giro di un paio di settimane in una situazione critica per l’emergenza covid. Dal 31 marzo le positività hanno inizia ...