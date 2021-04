Giornata mondiale della salute, sei a dieta? 5 errori da non fare se vuoi perdere peso (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il 7 aprile è la Giornata mondiale della salute: ma come celebrarla con una corretta alimentazione? Ecco i 5 errori da non fare assolutamente se si vuole perdere peso. Credits: Shutterstock Leggi su leggo (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il 7 aprile è la: ma come celebrarla con una corretta alimentazione? Ecco i 5da nonassolutamente se si vuole. Credits: Shutterstock

Advertising

acmilan : Oggi si celebra la Giornata mondiale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace. #FondazioneMilan si impegna quotidianam… - M5S_Europa : La Giornata mondiale della #salute è dedicata alla campagna #VaccinEquity dell’OMS. Oggi, con più forza, chiediamo… - crocerossa : ??Nella #GiornataMondialeDellaSalute anche la CRI sottoscrive la dichiarazione #VaccineEquity del @WHO. Un passo fon… - WebDesigner1993 : Oggi è la Giornata Mondiale della Salute. ???? ????? Uniamoci e lavoriamo insieme per costruire un mondo più sano e p… - ElenaMariaVitto : RT @francofontana43: Giornata mondiale del popolo rom. Non si sa quanti ne abbia uccisi la furia nazista: 250 mila? Un milione? Ma, di sicu… -