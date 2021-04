Giornata mondiale della salute. Psi: “Covid aumenta disuguaglianze” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Oggi la Giornata mondiale della salute. Ed il mio pensiero va a quelle donne ed uomini che sono in prima linea per garantirla, ai ricercatori ed agli scienziati che hanno un compito sempre più delicato. Le malattie e le morti per Covid-19 sono state più elevate tra i gruppi che affrontano discriminazioni, povertà, esclusione sociale e condizioni di vita e di lavoro quotidiane avverse, comprese le crisi umanitarie. L’Oms stima che l’anno scorso la pandemia abbia portato in povertà estrema tra i 119 ei 124 milioni di persone in più. E ci sono prove convincenti che abbia ampliato il divario di genere nell’occupazione, con le donne uscite dal mondo del lavoro in numero maggiore rispetto agli uomini.Il Covid-19 ha aumentato le disuguaglianze esistenti in ... Leggi su tarantinitime (Di mercoledì 7 aprile 2021) Oggi la. Ed il mio pensiero va a quelle donne ed uomini che sono in prima linea per garantirla, ai ricercatori ed agli scienziati che hanno un compito sempre più delicato. Le malattie e le morti per-19 sono state più elevate tra i gruppi che affrontano discriminazioni, povertà, esclusione sociale e condizioni di vita e di lavoro quotidiane avverse, comprese le crisi umanitarie. L’Oms stima che l’anno scorso la pandemia abbia portato in povertà estrema tra i 119 ei 124 milioni di persone in più. E ci sono prove convincenti che abbia ampliato il divario di genere nell’occupazione, con le donne uscite dal mondo del lavoro in numero maggiore rispetto agli uomini.Il-19 hato leesistenti in ...

Advertising

acmilan : Oggi si celebra la Giornata mondiale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace. #FondazioneMilan si impegna quotidianam… - M5S_Europa : La Giornata mondiale della #salute è dedicata alla campagna #VaccinEquity dell’OMS. Oggi, con più forza, chiediamo… - crocerossa : ??Nella #GiornataMondialeDellaSalute anche la CRI sottoscrive la dichiarazione #VaccineEquity del @WHO. Un passo fon… - PierMarioPozzi : RT @ModaviOnlus: Oggi è la giornata Mondiale della Salute, #WordHealthDay. Nelle scorse settimane, con alcuni seminari, abbiamo affrontato… - LILAMilano : RT @Lila_Italia: Oggi è la giornata mondiale della salute. Alle 18 diretta FB per la sospensione dei brevetti su cure e vaccini Covid-19: n… -