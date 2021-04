Giornata mondiale della salute, Israele va veloce coi vaccini ma lascia indietro la Palestina (Di mercoledì 7 aprile 2021) In Israele la campagna vaccinale ha portato all’ottimo risultato di aver somministrato la prima dose di vaccinazione a quasi il 60% della sua popolazione ed entrambe le dosi al 53%, inclusi i coloni israeliani della Cisgiordania. Quello che però di cui poco si parla è il fatto che Israele – nonostante il governo di Netanyahu si appelli agli accordi di Oslo per respingere i richiami ai propri doveri da parte della comunità internazionale – in qualità di forza occupante è responsabile anche per le vaccinazioni della popolazione palestinese nei Territori Occupati. Ma al momento in Cisgiordania, Gerusalemme est e Gaza nessun vero impegno israeliano è all’orizzonte. Un dovere che è stato recentemente riaffermato anche dal Referente Speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Inla campagna vaccinale ha portato all’ottimo risultato di aver somministrato la prima dose di vaccinazione a quasi il 60%sua popolazione ed entrambe le dosi al 53%, inclusi i coloni israelianiCisgiordania. Quello che però di cui poco si parla è il fatto che– nonostante il governo di Netanyahu si appelli agli accordi di Oslo per respingere i richiami ai propri doveri da partecomunità internazionale – in qualità di forza occupante è responsabile anche per le vaccinazionipopolazione palestinese nei Territori Occupati. Ma al momento in Cisgiordania, Gerusalemme est e Gaza nessun vero impegno israeliano è all’orizzonte. Un dovere che è stato recentemente riaffermato anche dal Referente Speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti ...

