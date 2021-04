Giornata mondiale della salute 2021 e vaccino Covid: l’OMS lancia la campagna #VaccinEquity (Di mercoledì 7 aprile 2021) La salute di ciascuno dipende dalla salute di tutti. E viceversa. Mai come quest’anno lo abbiamo imparato. Mettere la mascherina, tenere la distanza di sicurezza, lavarsi le mani spesso, fare il vaccino sono atti che riducono il rischio di essere contagiati dalla Covid-19. Ma anche di contagiare gli altri e diffondere il virus. Ecco perché quest’anno più che mai è utile celebrare la Giornata mondiale della salute. E sentirci parte attiva e proattiva di un sistema che, nonostante i tanti buchi di organizzazione, ha bisogno della nostra attenzione e partecipazione per salvarci tutti. Leggi anche › vaccino Covid per bambini e ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ladi ciascuno dipende dalladi tutti. E viceversa. Mai come quest’anno lo abbiamo imparato. Mettere la mascherina, tenere la distanza di sicurezza, lavarsi le mani spesso, fare ilsono atti che riducono il rischio di essere contagiati dalla-19. Ma anche di contagiare gli altri e diffondere il virus. Ecco perché quest’anno più che mai è utile celebrare la. E sentirci parte attiva e proattiva di un sistema che, nonostante i tanti buchi di organizzazione, ha bisognonostra attenzione e partecipazione per salvarci tutti. Leggi anche ›per bambini e ...

