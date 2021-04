Giornalisti intercettati, Mentana: "Illegale e inquietante" (Di mercoledì 7 aprile 2021) "La trovo una vicenda estremamente inquietante - prosegue il direttore del Tg La7 - Ovviamente, sarebbe inquietante anche se non riguardasse i Giornalisti, ma qualsiasi categoria professionale di ... Leggi su adnkronos (Di mercoledì 7 aprile 2021) "La trovo una vicenda estremamente- prosegue il direttore del Tg La7 - Ovviamente, sarebbeanche se non riguardasse i, ma qualsiasi categoria professionale di ...

Advertising

valigiablu : Giornalisti intercettati: la polvere sotto il tappeto di quell’accordo indicibile | @lucarinaldi - LiaQuartapelle : La min. Cartabia invierà gli ispettori alla Procura di Trapani per capire come mai alcuni giornalisti fossero inter… - pfmajorino : Trovo assolutamente allucinante quel che emerge dalla vicenda dei giornalisti intercettati sulla vicenda delle #ONG… - italiaserait : Giornalisti intercettati, Mentana: “Illegale e inquietante” - AngelaCavelli : RT @RaffaelePizzati: Giornalisti intercettati, @Michele_Anzaldi : 'Chiedo l'impegno della Ministra Cartabia affinché tale violazione non si… -

Ultime Notizie dalla rete : Giornalisti intercettati Migranti: Mentana, 'intercettare giornalisti non indagati illegale ed estremamente inquietante' Enrico Mentana commenta così all'Adnkronos la vicenda che riguarda i sette giornalisti intercettati nell'ambito dell'inchiesta di Trapani a carico di alcune Ong per favoreggiamento dell'immigrazione ...

Migranti, Amnesty chiede chiarezza per giornalisti intercettati Amnesty International ha espresso "piena solidarietà" alla giornalista Nancy Porsia e ha chiesto "chiarezza" sulla vicenda dei giornalisti che sarebbero stati intercettati mentre parlavano con le loro fonti, nell'ambito di un'inchiesta della procura di Trapani su alcune Ong per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. "...

Inchiesta sulle Ong e giornalisti intercettati: la procura di Trapani promette di distruggere quelle irril... la Repubblica Migranti: Sciurba, 'sistema costruito da Minniti incompatibile con diritto internazionale' (2) il paese che intercetta giornalisti e avvocati nell’esercizio della loro professione invece che occuparsi dei problemi reali della gente. - dice Alessandra Sciurba - Non dipende dalla politica, dice ...

Giornalisti intercettati. Le opinioni di Mentana, Belpietro, Sallusti, Sansonetti I giornalisti si lamentano perché sono stati intercettati? ”’La trovo una grande ipocrisia perché sono la causa di quello che stanno. Sono stati loro stessi a volerlo. Si lamentano a intermittenza ...

Enrico Mentana commenta così all'Adnkronos la vicenda che riguarda i settenell'ambito dell'inchiesta di Trapani a carico di alcune Ong per favoreggiamento dell'immigrazione ...Amnesty International ha espresso "piena solidarietà" alla giornalista Nancy Porsia e ha chiesto "chiarezza" sulla vicenda deiche sarebbero statimentre parlavano con le loro fonti, nell'ambito di un'inchiesta della procura di Trapani su alcune Ong per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. "...il paese che intercetta giornalisti e avvocati nell’esercizio della loro professione invece che occuparsi dei problemi reali della gente. - dice Alessandra Sciurba - Non dipende dalla politica, dice ...I giornalisti si lamentano perché sono stati intercettati? ”’La trovo una grande ipocrisia perché sono la causa di quello che stanno. Sono stati loro stessi a volerlo. Si lamentano a intermittenza ...