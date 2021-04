Gilles Rocca, la fidanzata racconta il romantico retroscena dietro l’ultimo tatuaggio che il naufrago ha fatto prima dell’Isola 15 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Abbiamo avuto modo di conoscere Gilles Rocca nel corso dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle dove si è aggiudicato la vittoria insieme a Lucrezia Lando, mentre attualmente è uno dei naufraghi dell’Isola 15 capitanata da Ilary Blasi. Gilles ha sin da subito catturato l’attenzione del pubblico a casa per la sua bellezza e non solo e a raccontare qualcosa in più sul suo conto è stata la fidanzata Miriam Galanti alle pagine di Novella 2000, partendo proprio dalla sua esperienza nel reality: Quando Gilles ha deciso di partecipare all’Isola non mi sono preoccupata. Lo conosco benissimo, E’ molto forte fisicamente, soprattutto mentalmente, dettaglio importante quando si partecipa a reality del genere. Poco prima di partire per l’Isola 15 ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 7 aprile 2021) Abbiamo avuto modo di conoscerenel corso dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle dove si è aggiudicato la vittoria insieme a Lucrezia Lando, mentre attualmente è uno dei naufraghi15 capitanata da Ilary Blasi.ha sin da subito catturato l’attenzione del pubblico a casa per la sua bellezza e non solo e are qualcosa in più sul suo conto è stata laMiriam Galanti alle pagine di Novella 2000, partendo proprio dalla sua esperienza nel reality: Quandoha deciso di partecipare all’Isola non mi sono preoccupata. Lo conosco benissimo, E’ molto forte fisicamente, soprattutto mentalmente, dettaglio importante quando si partecipa a reality del genere. Pocodi partire per l’Isola 15 ...

