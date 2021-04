Gazzetta | L’Everton vuole Meret Resterà a Napoli solo se partirà Ospina

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 7 aprile 2021) La convivenza tradiventa sempre più difficile, quasi impossibile, secondo quanto scrive oggi ladello Sport, al punto che il giovane portiere italiano potrebbe decidere di lasciare il club a fine stagione per poter giocare di più. Carlo Ancelotti è un suo estimatore dei tempi in azzurro e lo vorrebbe portare con sé in Premier League, al, mentre in Italia può nascere qualcosa con la partenza di un big nelle prime della classe. Sempre che, in uno scenario a sorpresa, a fare le valigie non sia proprio: soltanto in tal casoresterebbe d0v’è, alL'articolo ilsta.