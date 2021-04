Gas | Proger con Gazprom in Uzbekistan | contratto da 1 | 2 mln di dollari

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr. (Labitalia) -ha di recente arricchito il suo portfolio di progetti internazionali raggiungendo un nuovo rilevante traguardo attraverso la firma di uncon ZarubezhneftGaz Central Asia per lo sviluppo dell'importante campo di gas di Djel inper conto diInternational. Ilvale 1,2 milioni disi sta infatti occupando dello studio di fattibilità di un nuovo progetto “greenfield” - ovvero da realizzarsi in un'area desertica priva di strade, utility, servizi e infrastrutture già esistenti - non lontano dal blocco Shakhpakhty, che durerà cinque anni e prevedrà due fasi costruttive. Durante la prima fase si procederà alla depreservazione (messa in operation di pozzi che erano stati già perforati) di ...

"Questo progetto segna un importante risultato per Proger nel settore oil&gas grazie al know how acquisito negli ultimi 25 anni, sviluppando progetti complessi in diversi Paesi del mondo, accanto ad ...Il Deal è stato firmato con ZarubezhneftGaz Central Asia per sviluppare il campo di gas di Djel per conto di Gazprom International ...