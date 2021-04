Gara dei vaccini, gli Usa battono la Russia. E l’Italia… Parla Joseph Nye (Di mercoledì 7 aprile 2021) È tutta lì, in una fiala di pochi centimetri, la più grande partita geopolitica del decennio. Occidente e Oriente si contendono la cima del consesso internazionale in una corsa globale al vaccino che ancora non ha visto nessuno tagliare il traguardo. Stati Uniti, Europa, Russia, Cina, chi salirà sul podio? Joseph Nye, decano di Harvard e presidente della Trilaterale, tra i più noti politologi americani, non ha dubbi. “Alla fine, sarà l’America a vincere questa competizione”. In palio c’è quello che lui, con una definizione che ha fatto scuola, ha chiamato trent’anni fa “soft power”, il potere “gentile” con cui gli Stati proiettano la loro immagine, e potenza, all’estero. E forse anche di più. “La diplomazia vaccinale americana avrà la meglio – spiega Nye a Formiche.net – Biden ha invertito il corso avviato da Trump. Ha accordato di versare 4 miliardi ... Leggi su formiche (Di mercoledì 7 aprile 2021) È tutta lì, in una fiala di pochi centimetri, la più grande partita geopolitica del decennio. Occidente e Oriente si contendono la cima del consesso internazionale in una corsa globale al vaccino che ancora non ha visto nessuno tagliare il traguardo. Stati Uniti, Europa,, Cina, chi salirà sul podio?Nye, decano di Harvard e presidente della Trilaterale, tra i più noti politologi americani, non ha dubbi. “Alla fine, sarà l’America a vincere questa competizione”. In palio c’è quello che lui, con una definizione che ha fatto scuola, ha chiamato trent’anni fa “soft power”, il potere “gentile” con cui gli Stati proiettano la loro immagine, e potenza, all’estero. E forse anche di più. “La diplomazia vaccinale americana avrà la meglio – spiega Nye a Formiche.net – Biden ha invertito il corso avviato da Trump. Ha accordato di versare 4 miliardi ...

