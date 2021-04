Funko POP!: ecco le nuove figure di Game of Thrones (Di mercoledì 7 aprile 2021) In quest’articolo vi mostriamo in anteprima i nuovi Funko POP di Game of Thrones. Tante sorprese per gli amanti della storica prima stagione Quest’anno segna il decimo anniversario della serie televisiva che ha segnato pesantemente l’intrattenimento popolare degli ultimi dieci anni, Game of Thrones. La serie si è rivelata uno dei più grandi show a livello planetario con record di ascolti assoluti (nonostante il finale poco brillante che ha lasciato l’amaro in bocca a molti fan). Le storie magniloquenti e il cast straordinario hanno davvero tenuto con il fiato sospeso i fan pronti a sintonizzarsi ogni settimana sulle varie piattaforme di intrattenimento. Funko ricorda il potere della prima stagione con alcuni nuovi POP di Game of Thrones. Vediamo ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 7 aprile 2021) In quest’articolo vi mostriamo in anteprima i nuoviPOP diof. Tante sorprese per gli amanti della storica prima stagione Quest’anno segna il decimo anniversario della serie televisiva che ha segnato pesantemente l’intrattenimento popolare degli ultimi dieci anni,of. La serie si è rivelata uno dei più grandi show a livello planetario con record di ascolti assoluti (nonostante il finale poco brillante che ha lasciato l’amaro in bocca a molti fan). Le storie magniloquenti e il cast straordinario hanno davvero tenuto con il fiato sospeso i fan pronti a sintonizzarsi ogni settimana sulle varie piattaforme di intrattenimento.ricorda il potere della prima stagione con alcuni nuovi POP diof. Vediamo ...

