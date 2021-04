Fujifilm instax mini 40 | la fotocamera istantanea di nuova generazione

Advertising

mini 40 sarà disponibile dal 21 aprile 2021 a un prezzo al dettaglio suggerito di 99,99 iva inclusa. Al lancio dimini 40 si accompagna anche la mini pellicola istantanea "...Sul mercato ci sono le proposte dell'HP con i diversi modelli Sprocket, leprodotte dae le mini stampanti Polariod Zip solo per citarne alcune. Per quanto riguarda la carta ...Fujifilm instax mini 40 è la nuova versione della famosa fotocamera instantanea che ha venduto tantissimi pezzi in passato!Fujifilm ha presentato instax mini 40, la nuova fotocamera istantanea analogica dal design classico. Concepita per essere portata sempre con sé, instax mini 40 è rifinita con una texture di alta ...