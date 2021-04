Fucecchio, muore dopo il vaccino anti-Covid: oggi l’autopsia (Di mercoledì 7 aprile 2021) E’ in programma in giornata, presso l’Istituto di Medicina Legale di Firenze, l’autopsia sul corpo del 60enne morto dopo l’inoculazione del vaccino anti-Covid (Getty Images)Sarà eseguita in giornata l‘autopsia per accertare le cause che hanno portato alla morte, lo scorso venerdì, un sessantenne di Fucecchio, centro in provincia di Firenze, deceduto poche ore dopo essere stato immunizzato contro il Covid, in quanto persona estremamente fragile, presso l’ospedale di Empoli, sempre in provincia di Firenze. L’esame necroscopico avrà luogo all’Istituto di Medicina Legale di Firenze dove la salma è stata trasferita su disposizione del pm Massimo Bonfiglio. LEGGI ANCHE –> Milano, prodotti anti-Covid ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 7 aprile 2021) E’ in programma in giornata, presso l’Istituto di Medicina Legale di Firenze,sul corpo del 60enne mortol’inoculazione del(Getty Images)Sarà eseguita in giornata l‘autopsia per accertare le cause che hanno portato alla morte, lo scorso venerdì, un sessantenne di, centro in provincia di Firenze, deceduto poche oreessere stato immunizzato contro il, in quanto persona estremamente fragile, presso l’ospedale di Empoli, sempre in provincia di Firenze. L’esame necroscopico avrà luogo all’Istituto di Medicina Legale di Firenze dove la salma è stata trasferita su disposizione del pm Massimo Bonfiglio. LEGGI ANCHE –> Milano, prodotti...

Ultime Notizie dalla rete : Fucecchio muore Malore sei ore dopo il vaccino, slitta l'autopsia Il 60enne di Fucecchio è morto dopo aver fatto il vaccino Moderna a Empoli il 2 aprile. Era stato vaccinato contro il Covid in quanto persona estremamente fragile, dato che gli era stato asportato un ...

Caso vaccini: muore dopo dose nel Fiorentino,slitta autopsia Slitta l'autopsia sul corpo del 60enne di Fucecchio (Firenze), morto il 3 aprile scorso per un malore accusato poche ore dopo essere stato vaccinato, in quanto persona estremamente fragile, all'ospedale di Empoli (Firenze). Al 60enne era ...

Covid, paziente fragile muore 6 ore dopo il vaccino. Ci sarà l'autopsia Fucecchio, 5 aprile 2021 - Ci sarà l'autopsia e si svolgerà nella giornata di martedì 6 aprile: sviluppi sul caso del sessantenne di Fucecchio morto per un malore poche ore dopo la somministrazione ...

Sessantenne fa il vaccino anti-covid e muore sei ore dopo Un uomo di 60 anni, Giovanni Chielpo, di Fucecchio, nel fiorentino, è morto improvvisamente poche ore dopo essersi sottoposto alla vaccinazione anti-covid all’ospedale di Empoli. Il fatto risale a sab ...

