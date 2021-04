Fsp Polizia suona la sveglia al governo: “Esasperazione comprensibile e incontenibile” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr – “Non possiamo che rilevare come questa Esasperazione generalizzata sia comprensibile e ormai incontenibile, e ciò significa che bisogna dare ai cittadini risposte diverse”. Così Fsp Polizia commenta la manifestazione IoApro di ieri a Roma, in un comunicato che se letto attentamente dovrebbe quantomeno destare dal sonno l’esecutivo di Mario Draghi. Circa 5.000 persone scese in piazza per ottenere risposte concrete da una politica sprofondata in un imbarazzante stato d’irrealtà. Ristoratori, albergatori, lavoratori del fieristico, delle palestre, ambulanti, commercianti, lavoratori Alitalia e molti altri. La protesta IoApro La protesta IoApro è l’esatta rappresentazione del cosiddetto “Paese reale”, quello vessato da troppo tempo e che adesso alza la voce. L’ira di chi vuole semplicemente lavorare e che da ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr – “Non possiamo che rilevare come questageneralizzata siae ormai, e ciò significa che bisogna dare ai cittadini risposte diverse”. Così Fspcommenta la manifestazione IoApro di ieri a Roma, in un comunicato che se letto attentamente dovrebbe quantomeno destare dal sonno l’esecutivo di Mario Draghi. Circa 5.000 persone scese in piazza per ottenere risposte concrete da una politica sprofondata in un imbarazzante stato d’irrealtà. Ristoratori, albergatori, lavoratori del fieristico, delle palestre, ambulanti, commercianti, lavoratori Alitalia e molti altri. La protesta IoApro La protesta IoApro è l’esatta rappresentazione del cosiddetto “Paese reale”, quello vessato da troppo tempo e che adesso alza la voce. L’ira di chi vuole semplicemente lavorare e che da ...

