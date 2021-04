Frasi contro Lgbt, allenatore ungherese nel tritacarne buonista: licenziato dall’Hertha Berlino (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr — Game over per l’allenatore dei portieri dell’Hertha Berlino Zsolt Petry. Il club calcistico della capitale tedesca gli ha dato il benservito per alcune dichiarazioni un po’ troppo «schierate» contro immigrati, lobby Lgbt e famiglie arcobaleno. L’allenatore dell’Hertha troppo schierato contro le lobby Lgbt Petry si era pronunciato contro il «declino morale» che «sta travolgendo l’Europa» e nel farlo aveva bacchettato il portiere della nazionale ungherese Gulacsi, famoso per le sue posizioni a favore di gender, immigrazione e tutta l’insalata globalista. Decisamente troppo per la dirigenza dell’Hertha, che in piena adesione al calvinismo politicamente corretto ormai imperante anche in ambito sportivo — le gesta della ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr — Game over per l’dei portieri dell’HerthaZsolt Petry. Il club calcistico della capitale tedesca gli ha dato il benservito per alcune dichiarazioni un po’ troppo «schierate»immigrati, lobbye famiglie arcobaleno. L’dell’Hertha troppo schieratole lobbyPetry si era pronunciatoil «declino morale» che «sta travolgendo l’Europa» e nel farlo aveva bacchettato il portiere della nazionaleGulacsi, famoso per le sue posizioni a favore di gender, immigrazione e tutta l’insalata globalista. Decisamente troppo per la dirigenza dell’Hertha, che in piena adesione al calvinismo politicamente corretto ormai imperante anche in ambito sportivo — le gesta della ...

