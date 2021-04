Frank Matano, conoscete le sue origini? Come si sono incontrati i genitori del comico italo americano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tra i comici protagonisti di LOL, Chi ride è fuori, anche l’italo americano Frank Matano: sapete Come si sono conosciuti i suoi genitori? Un successo incredibile quello di LOL: chi ride è fuori, programma in onda su Prime Video e condotto da Mara Maionchi e Fedez. Per sei ore consecutive ognuno dei dieci comici in L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tra i comici protagonisti di LOL, Chi ride è fuori, anche l’: sapetesiconosciuti i suoi? Un successo incredibile quello di LOL: chi ride è fuori, programma in onda su Prime Video e condotto da Mara Maionchi e Fedez. Per sei ore consecutive ognuno dei dieci comici in L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

stanzaselvaggia : Ho visto #lolchirideefuori su Amazon Prime, la gara tra comici a chi ride per ultimo. È molto divertente e ben fatt… - _IamEponine : Mi sono appena accorta che Salvo ha la voce simile a quella di Frank Matano. Comincia a camminare Salvo. Cammina co… - moonishbabe : ho appena finito di guardare knives out e come direbbe frank matano: mannaggia la puttana - itscesca : Frank Matano domani sera #lolchirideefuori - ravenclark96 : RT @HuertDeAuteuil: Il cazzo che me ne frega di quello che pensano i giornalisti di Lol è più grande delle chiazze di sudore di Frank Matan… -