Francis Ford Coppola | il regista che salvò Hollywood compie 82 anni

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Spegne 82 candeline, oggi 7 aprile, ilche ha regalato al mondo capolavori come “Il Padrino” e “Apocalypse Now “. Uno dei padri della New, innovatore nel campo dell’elettronica e maniaco della perfezione: buon compleanno a. Ilvisionario che riportò il pubblico al cinemaha più di una ragione per essere riconoscente a. Molto prima che la mano delstringesse le statuine d’oro, consegnando acapolavori come Il Padrino, Apocalypse Now e Dracula,aveva contribuito a salvare il mondo del cinema dall’avvento della televisione. Erano gli’60, nei salotti americani era arrivata la ...