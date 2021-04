Francesco Arca, il ricordo dell’infanzia: “Grande ricchezza” | La foto (Di mercoledì 7 aprile 2021) Spunta una foto in ricordo dell’infanzia di Francesco Arca. “Grande ricchezza”, ha scritto l’attore. Ecco di cosa si tratta. Francesco Arca (Getty Images)Ex modello e oggi tra gli attori più richiesti in Italia e non solo, Francesco Arca ne ha fatta di strada! Dal salotto di Uomini e donne al cinema internazionale, oggi Francesco è uno degli attori più amati anche in Spagna, dove ha girato molti film. Attualmente è impegnato con la fiction di Rai 1 Svegliati amore mio. La serie, per la regia di Simona Izzo e Ricky Tognazzi, vede protagonisti molti volti celebri del cinema italiano, da Sabrina Ferilli nei panni dell’amatissima Nanà, a Ettore Bassi e tanti altri. Nella fiction ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 7 aprile 2021) Spunta unaindi. “”, ha scritto l’attore. Ecco di cosa si tratta.(Getty Images)Ex modello e oggi tra gli attori più richiesti in Italia e non solo,ne ha fatta di strada! Dal salotto di Uomini e donne al cinema internazionale, oggiè uno degli attori più amati anche in Spagna, dove ha girato molti film. Attualmente è impegnato con la fiction di Rai 1 Svegliati amore mio. La serie, per la regia di Simona Izzo e Ricky Tognazzi, vede protagonisti molti volti celebri del cinema italiano, da Sabrina Ferilli nei panni dell’amatissima Nanà, a Ettore Bassi e tanti altri. Nella fiction ...

bellalilli16 : RT @lapistacchietta: Ma Ettore Bassi e Francesco Arca che due gnocchi #SvegliatiAmoreMio - meryanne61 : RT @lapistacchietta: Ma Ettore Bassi e Francesco Arca che due gnocchi #SvegliatiAmoreMio - sa_3 : @needyoulou A me francesco arca ?? - jelly32491531 : #LaFuggitiva un altro punto in comune con #viteinfuga è il giornalista, che sembra Francesco Arca - rainonmeuh : Francesco Arca aprimi in due -