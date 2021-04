Foto nude a Dubai, modelle arrestate. Una di loro è avvocato, ai suoi aveva detto: “Vado in vacanza” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Un servizio Fotografico “spinto” a Dubai ha scatenato un mare di polemiche. Yana Graboshchuk, 27 anni, era una delle ragazze che hanno posato in questo servizio, mostrando il fondoschiena senza veli. In base alle leggi molto severe che regolano la decenza pubblica a Dubai, le forze dell’ordine hanno provveduto ad arrestare 11 donne ucraine e un uomo russo. LEGGI ANCHE => Mamma e figlia guadagnano una fortuna spogliandosi in coppia su OnlyFans: la storia di Jessie e Achante Non è chiaro se tra queste ci sia anche Yana, che aveva detto alla sua famiglia di recarsi a Dubai “in vacanza”, come raccontato da suo fratello Taras. Il ventenne, come riportato anche dal Mirror, fa sapere che la famiglia della giovane è “scioccata” per l’accaduto. Yana, ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Un serviziografico “spinto” aha scatenato un mare di polemiche. Yana Graboshchuk, 27 anni, era una delle ragazze che hanno posato in questo servizio, mostrando il fondoschiena senza veli. In base alle leggi molto severe che regolano la decenza pubblica a, le forze dell’ordine hanno provveduto ad arrestare 11 donne ucraine e un uomo russo. LEGGI ANCHE => Mamma e figlia guadagnano una fortuna spogliandosi in coppia su OnlyFans: la storia di Jessie e Achante Non è chiaro se tra queste ci sia anche Yana, chealla sua famiglia di recarsi a“in”, come raccontato da suo fratello Taras. Il ventenne, come riportato anche dal Mirror, fa sapere che la famiglia della giovane è “scioccata” per l’accaduto. Yana, ...

MusicCorner11 : @gabrymtn I saesengs sono fan ossessionati a livelli assurdi dai propri idol.Cosí tanto che comprano da altri saese… - Nick98Bi : RT @eremfoto: Foto: - _userv : Domanda: ma su onlyfans solo foto nude? O posso postare quello che voglio - T_h_e__J_ok_e_r : @Sara_14Jun Io ho visto solo un mucchio di foto e disegni di donne nude. Se hai gli screenshot in divisa si possono… - orgiagi : @butlerplease Ma che ne so, so per sentito dire di ragazze che si mettono nude su sto coso e gli ometti pagano per… -

Ultime Notizie dalla rete : Foto nude Chiara Ferragni risponde alle polemiche riguardanti la sua foto nuda L'Officiel - Italy Andrea Delogu nuda nel quadro di Ema Stokholma: "Ho bisogno di modell* nuov*" (e spunta il commento di Madame) Dopo il dipinto di un anno fa, con cui l'ha immortalata nuda tra le lenzuola, stavolta Ema Stokholma ha ritratto Andrea Delogu immersa nella natura, di spalle. Stessa tecnica, prima la foto e poi il ...

Dubai, 12 modelle nude sul balcone: arrestate | video (Today.it) «L'ufficio della pubblica accusa ha completato la sua indagine sulle foto recentemente pubblicate che violavano le leggi degli Emirati Arabi Uniti», ha indicato l'ufficio. e 18 donne che ...

Dopo il dipinto di un anno fa, con cui l'ha immortalata nuda tra le lenzuola, stavolta Ema Stokholma ha ritratto Andrea Delogu immersa nella natura, di spalle. Stessa tecnica, prima la foto e poi il ...(Today.it) «L'ufficio della pubblica accusa ha completato la sua indagine sulle foto recentemente pubblicate che violavano le leggi degli Emirati Arabi Uniti», ha indicato l'ufficio. e 18 donne che ...