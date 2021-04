Forza Motorsport apre le registrazioni per provare con mano il nuovo atteso gioco Xbox

(Di mercoledì 7 aprile 2021) La seriecontinua ad essere una delle serie più popolari di Microsoft, come si è visto dal continuo successo diHorizon 4. Ma non si può dimenticare la sua serie sorella,. L'ottavo capitolo della serie è stato annunciato lo scorso anno a unGames Showcase. Anche se non si sa ancora quando arriverà il, sembra che alcuni fortunati giocatori avranno la possibilità di provarne una prima versione. In un video pubblicato sul profilo Twitter ufficiale di, il direttore creativo di Turn 10, Chris Esaki, ha confermato i playtest per ottenere il maggior feedback possibile dai giocatori. Tuttavia, chi farà domanda per partecipare ai test potrà potenzialmente accedere a una versione iniziale dele offrire ...

' Non abbiamo punti dirispetto alla Red Bull - l'analisi del responsabile degli ingegneri in pista della Mercedes Andrew Shovlin riportata dalla testata inglese Racefans.net - in passato ...... dall'intervista concessa a.com, si evince uno spirito di squadra che non ha eguali. ...di non vedere l'ora di rimettersi alla guida della sua SF21 per dimostrare ancora tutta la sua. ...Turn 10 conferma i playtest per Forza Motorsport 8: l'obiettivo è ottenere il maggior feedback possibile dai giocatori.All’erta, appassionati di automobilismo videoludico: Turn 10 Studios ha comunicato l’inizio della fase di playtest per Forza Motorsport 8. Questa fase sarà utilizzata dagli sviluppatori per ...