Formula 1, Sainz: "Segnali positivi ed incoraggianti in Bahrain, ma dobbiamo lavorare duramente"

Il pilota della Ferrari Carlos Sainz jr. si è detto abbastanza soddisfatto dell'inizio della nuova stagione di Formula 1 in Bahrain: "L'inizio del Mondiale è incoraggiante, perché ricordo che l'anno scorso con la McLaren ho superato Leclerc abbastanza facilmente, c'era grande differenza tra la McLaren e la Ferrari. In Bahrain avevo un ritmo migliore di Ricciardo a fine gara, stavo guadagnando più di mezzo secondo a giro. Sono contento di ciò che ho visto, ci sono segnali positivi e incoraggianti. E' un ottimo passo avanti rispetto all'anno scorso. Ora si tratta di continuare a trovare i dettagli e di lavorare duramente a Maranello. E anche se vogliamo concentrarci maggiormente sul 2022 vogliamo migliorare".

