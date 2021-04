Fondi europei, vuole riscrivere il piano da solo: così Mario Draghi scavalca ancora il Parlamento (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sui Fondi europei per la ripartenza, il Parlamento italiano gira a vuoto mentre a Piazza Montecitorio i commercianti esasperati vengono caricati dalla Polizia. Il primo aprile, giorno delle burle, Camera e Senato hanno approvato un piano di utilizzo degli oltre 200 miliardi del Recovery Fund che finirà dritto nel cestino, visto che il governo di Mario Draghi, in rigoroso silenzio, ne sta scrivendo un altro. E sarà quest' ultimo il documento che il Presidente del Consiglio discuterà domani in una riunione appositamente convocata con le Regioni e che sarà inviato entro il 30 aprile alla Commissione europea; che farà fede e che segnerà la tabella di marcia e le destinazioni d'uso delle risorse Ue. Ma che il Parlamento riuscirà a vedere solo di sfuggita, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Suiper la ripartenza, ilitaliano gira a vuoto mentre a Piazza Montecitorio i commercianti esasperati vengono caricati dalla Polizia. Il primo aprile, giorno delle burle, Camera e Senato hanno approvato undi utilizzo degli oltre 200 miliardi del Recovery Fund che finirà dritto nel cestino, visto che il governo di, in rigoroso silenzio, ne sta scrivendo un altro. E sarà quest' ultimo il documento che il Presidente del Consiglio discuterà domani in una riunione appositamente convocata con le Regioni e che sarà inviato entro il 30 aprile alla Commissione europea; che farà fede e che segnerà la tabella di marcia e le destinazioni d'uso delle risorse Ue. Ma che ilriuscirà a vederedi sfuggita, ...

Advertising

EleonoraEvi : Per il governo #draghi la ripresa passa dai fondi all’industria militare? Un settore che già beneficia ampiamente… - repubblica : Guide letterarie per itinerari a tema: Italia e Grecia ripartono dal turismo culturale - 16a3b18f31ed4e4 : @repubblica Tra tante chiacchiere vuote, ristori, rottamazione, risarcimenti si consumeranno tutti i Fondi Europei,… - gatto_bastardo : @embonaccorso @SADIComic Aggiungo che dovevano essere ripristinati investimenti massicci (con fondi europei) per la… - kiara86769608 : RT @Nihal884: @Emanuel40114038 @rosaiaccheo @LaNotiziaTweet @kiara86769608 -