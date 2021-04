Fondi e risorse necessarie per far fronte alla crisi. La proposta del presidente dell’UCID Riccardo Pedrizzi (Di mercoledì 7 aprile 2021) Utilizzare il TFR, i debiti della Pubblica Amministrazione e le accise che, nell’insieme, ammontano a ben oltre 140 miliardi. Un vero tesoro che andrebbe utilizzato solo se qualcuno – governo e ministri – volesse e sapesse metterci mano. L’intervento di Pedrizzi, presidente dell’UCID Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti del gruppo regionale Lazio e del CTS Comitato Tecnico Scientifico Raffaele Panico “E’ indubbio – ci scrive l’ex senatore Riccardo Pedrizzi, già presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato (2001-2006) che servono soldi, tanti soldi per fronteggiare la drammatica crisi che sta devastando la nostra ed allora da mesi ormai impazza “la tombola” delle varie proposte per individuare e decidere da quali Fondi ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 7 aprile 2021) Utilizzare il TFR, i debiti della Pubblica Amministrazione e le accise che, nell’insieme, ammontano a ben oltre 140 miliardi. Un vero tesoro che andrebbe utilizzato solo se qualcuno – governo e ministri – volesse e sapesse metterci mano. L’intervento diUnione Cristiana Imprenditori Dirigenti del gruppo regionale Lazio e del CTS Comitato Tecnico Scientifico Raffaele Panico “E’ indubbio – ci scrive l’ex senatore, giàdella Commissione Finanze e Tesoro del Senato (2001-2006) che servono soldi, tanti soldi perggiare la drammaticache sta devastando la nostra ed allora da mesi ormai impazza “la tombola” delle varie proposte per individuare e decidere da quali...

