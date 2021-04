Fondazione Guido Carli premia l'eccellenza guida “rinascita” del Paese (Di mercoledì 7 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – La Fondazione Guido Carli presenta la dodicesima edizione del “Premio Guido Carli” che si terrà a Roma, venerdì 7 maggio (ore 17,30) nella sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica. Il riconoscimento sarà quest'anno occasione per riflettere sul percorso di rinascita del Paese e per premiare chi sta contribuendo, a diverso titolo, alla ricostruzione, riscatto e progresso dell'Italia. A ricevere il premio non saranno, infatti, solo esponenti di spicco del mondo dell'economia e dell'impresa, ma anche eccellenze italiane che si siano distinte, nei campi più diversi, per iniziative virtuose e di solidarietà. Il Premio sarà conferito da una rinnovata giuria presieduta da Gianni Letta, Presidente onorario della ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Lapresenta la dodicesima edizione del “Premio” che si terrà a Roma, venerdì 7 maggio (ore 17,30) nella sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica. Il riconoscimento sarà quest'anno occasione per riflettere sul percorso didele perre chi sta contribuendo, a diverso titolo, alla ricostruzione, riscatto e progresso dell'Italia. A ricevere il premio non saranno, infatti, solo esponenti di spicco del mondo dell'economia e dell'impresa, ma anche eccellenze italiane che si siano distinte, nei campi più diversi, per iniziative virtuose e di solidarietà. Il Premio sarà conferito da una rinnovata giuria presieduta da Gianni Letta, Presidente onorario della ...

