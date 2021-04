Focaccine proteiche al formaggio | golosa merenda con solo 150 calorie!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 7 aprile 2021)al. A metà pomeriggio non è raro che ci venga voglia di qualcosa di sfizioso e salato. Già, ma cosa? Questealche andiamo a presentarti possono essere una eccellente risposta. Sono buone, ovviamente, ma sono anche leggere e indicatissime per unaal volo sfiziosa e soddisfacente, ma anche non troppo pesante. Un vantaggio non da poco, poi, è che si possono preparare in davvero pochissimo tempo: massimo un quarto d’ora e senza neanche bisogno di accendere il forno, perché si possono cuocere direttamente in padella. Ma veniamo alla ricetta, con l’indicazione degli ingredienti e delle modalità di preparazione. Gli ingredienti Per cinque porzioni gli ingredienti e le quantità necessari sono questi: 150 grammi di farina; 70 ...