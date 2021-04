Fmi | Mauro | ' aumentare entrate fiscali anche con tasse successione o immobiliari'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr. - (Adnkronos) - Sul fronte fiscale le "differenze preesistenti sono state rese più gravi dalla pandemia, per questo ora servonosupplementari, sulle quali i paesi si possono muoversi in maniere differenti. Se nei paesi in via di sviluppo è necessario riformare l'amministrazione fiscale, nelle economie avanzate abbiamo visto un'erosione dellesul fronte corporate maper lepersonali. Bisogna invertire questa erosione,ricorrendo adio sulle proprietà". Lo spiega Paolo, vice direttore Fiscal Affairs Department del Fondo Monetario Internazionale, in conferenza stampa per presentare il Fiscal Monitor appena diffuso.