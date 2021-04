Fluida semplifica la gestione dell’azienda | cos’è e come funzionaHDblog it

Leggi su helpmetech

(Di mercoledì 7 aprile 2021) La pandemia mette ancor più in evidenza le carenze di un sistema produttivo e aziendale che non sempre si dimostra pronto ad affrontare il processo di digitalizzazione. Vero è che dare una svolta in chiave digitale alla propria azienda per migliorane l’efficienza è uno sforzo che richiede investimenti di tempo e risorse non alla portata di tutti. In quest’ottica strumentisono da prendere in seria considerazione.è una piattaforma HR mobile, è sviluppata da una startup italiana nata nel 2018 e acquisita da Zucchetti nel 2019, e si rivolge alle piccole e medie imprese, ovvero ai soggetti che fanno più fatica ad effettuare investimenti in innovazione, soprattutto in una fase in cui la crisi sanitaria sta producendo anche una crisi economica in tanti comparti. Semplicità, modularità ed economicità sono i pilastri su ...