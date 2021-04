Flavio Briatore scatenato contro il governo: «A furia di cazz*** rischiamo la guerra civile» (Di mercoledì 7 aprile 2021) Flavio Briatore ospite di Bianca Berlinguer a Cartabianca su Rai3 si scatena contro il governo. Lo fa nel giorno delle proteste di imprenditori e ristoratori esplose a Piazza Montecitorio. In collegamento con lo studio di Viale Mazzini, Briatore è duro contro il governo per i ritardi sui vaccini, sui ristori. E attacca l’Unione Europea. Briatore va subito dritto al punto. «Noi a forza di cazz*****re, rischiamo la guerra civile… La gente non ne può più. È un anno che non si guadagna. I soldi che hanno dato sono delle elemosine. Commercianti e bar hanno ricevuto solo l’elemosina e sono alla rovina. Se non ci diamo una mossa con questi vaccini, rischiamo una ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 7 aprile 2021)ospite di Bianca Berlinguer a Cartabianca su Rai3 si scatenail. Lo fa nel giorno delle proteste di imprenditori e ristoratori esplose a Piazza Montecitorio. In collegamento con lo studio di Viale Mazzini,è duroilper i ritardi sui vaccini, sui ristori. E attacca l’Unione Europea.va subito dritto al punto. «Noi a forza di**re,la… La gente non ne può più. È un anno che non si guadagna. I soldi che hanno dato sono delle elemosine. Commercianti e bar hanno ricevuto solo l’elemosina e sono alla rovina. Se non ci diamo una mossa con questi vaccini,una ...

Advertising

LegaSalvini : ?? FLAVIO BRIATORE UMILIA SCANZI - LegaSalvini : Lezione di Flavio Briatore ad Andrea Scanzi. - LegaSalvini : ?? Flavio Briatore: 'Volevano fare le primule... Tutte ca**ate. L’emergenza è vaccinare i deboli'. - TommyBrain : RT @a_meluzzi: Briatore: 'Rischiamo la guerra civile'. Per voi esagera o non ha tutti i torti? – Libero Quotidiano - IacobellisT : RT @a_meluzzi: Briatore: 'Rischiamo la guerra civile'. Per voi esagera o non ha tutti i torti? – Libero Quotidiano -