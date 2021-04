Fiorentina, tamponi negativi per Biraghi e Castrovilli: sabato finisce la bolla (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sono risultati tutti negativi gli ultimi tamponi effettuati dai Nazionali della Fiorentina. Gruppo quasi al completo per iachini Buone notizie per la Fiorentina dato che gli ultimi tamponi effettuati sui Nazionali, compresi Biraghi e Castrovilli sono risultati negativi. L’ultimo test è in programma venerdì e sarà svolto anche da tutto il gruppo squadra dopo di che sabato sera fine terminerà la bolla. Nel frattempo nell’allenamento di oggi Beppe Iachini ha ritrovato Kevin Malcuit mentre contro l’Atalanta saranno ancora indisponibili Igor e Kokorin. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sono risultati tuttigli ultimieffettuati dai Nazionali della. Gruppo quasi al completo per iachini Buone notizie per ladato che gli ultimieffettuati sui Nazionali, compresisono risultati. L’ultimo test è in programma venerdì e sarà svolto anche da tutto il gruppo squadra dopo di chesera fine terminerà la. Nel frattempo nell’allenamento di oggi Beppe Iachini ha ritrovato Kevin Malcuit mentre contro l’Atalanta saranno ancora indisponibili Igor e Kokorin. Leggi su Calcionews24.com

