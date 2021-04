Finti mercati e croci in piazza | da Torino a Napoli nuove proteste degli ambulanti Landini | “Blocco licenziamenti fino ad ottobre per tutti”

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Da Nord a Sud una protesta con un solo slogan: «Riaprire subito, per non morire di crisi». Il leader Cgil in audizione al Senato sul decreto Sostegni: «Serve un piano straordinario per l'occupazione»

Advertising

messveneto : Finti mercati e croci in piazza: da Torino a Napoli nuove proteste degli ambulanti: Da Nord a Sud una protesta con… -

Ultime Notizie dalla rete : Finti mercati

La Nuova Venezia

... sarebbe come spacciare queicenturioni che stanno intorno al Colosseo come se fossero eredi ... VICUS(Vimercate) - Questa settimana ho avuto contatti con il comune vicino, Vimercate ...La linea del capo del partito stalinista non resse perché l'industria era pressoché inesistente e non poteva certo affrontare la sfida deiinternazionali. Anche le dichiarazioni sullo stato ...Dopo settimane e settimane in zona rossa, con chiusure forzate e il divieto per i mercati, gli appartenenti alle categorie interessate non ci stanno più a vedere le loro attività bloccate. "Il fieno ...Protesta degli ambulanti anche in piazza Duomo a Pistoia, dove hanno allestito un finto mercato con i loro furgoni, ma senza merce esposta, per manifestare contro la mancata riapertura dei mercati in ...