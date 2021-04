Finito il gel igienizzante a bordo: i Nas sanzionano Arriva (Di mercoledì 7 aprile 2021) Gli erogatori del disinfettante erano vuoti oppure non erano disponibili. Sanzionata anche l’azienda di trasporti udinese Arriva. I carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Udine, alla guida del comandante Fabio Gentilini, hanno effettuato, nei giorni scorsi, una serie di controlli sui mezzi di trasporto pubblico, biglietterie, depositi o sale di attesa in tutta la provincia. In regione sono state ventotto le verifiche effettuate: novantadue autobus ispezionati e diciotto biglietterie o sale di attesa Leggi su udine20 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Gli erogatori del disinfettante erano vuoti oppure non erano disponibili. Sanzionata anche l’azienda di trasporti udinese. I carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Udine, alla guida del comandante Fabio Gentilini, hanno effettuato, nei giorni scorsi, una serie di controlli sui mezzi di trasporto pubblico, biglietterie, depositi o sale di attesa in tutta la provincia. In regione sono state ventotto le verifiche effettuate: novantadue autobus ispezionati e diciotto biglietterie o sale di attesa

Finito il gel igienizzante a bordo: i Nas sanzionano Arriva Messaggero Veneto Finito il gel igienizzante a bordo: i Nas sanzionano Arriva UDINE. Gli erogatori del disinfettante erano vuoti oppure non erano disponibili. Sanzionata anche l’azienda di trasporti udinese Arriva. I carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Udine, ...

