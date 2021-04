Filippine | viola il coprifuoco e la polizia lo punisce con 300 squat | muore a 28 anni

Leggi su tpi

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Nelleun uomo di 28è morto dopo essere stato costretto dalle forze dell’ordine a fare 300per averto le restrizioni contro Covid-19. Secondo quanto riportato dalla stampa filippina, Darren Manaog Penaredondo è stato fermato a General Trias, città della provincia di Cavite nei pressi della capitale Manila, lo scorso giovedì 1° aprile per averto ilimposto dalle 18 alle 5 di mattina, mentre si recava in un negozio per acquistare acqua. I suoi familiari hanno dichiarato che laha chiesto a Penaredondo e ad altre persone fermate con lui di fare 100, da ripetere nel caso non fossero riusciti a farli in maniera sincronizzata. È rientrato alle 8 della mattina successiva dopo averne fatti 300, ...