Filippi: “Non meritavamo la sconfitta, ecco in cosa dobbiamo migliorare. Pelagotti e il gol di De Paoli…” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il Palermo cade sul campo del Monopoli.E' un tonfo pesante quello dei rosanero che, nel recupero della 32a giornata del girone C di Serie C, crollano sul campo di un Monopoli falcidiato dal Covid. Inutile il gol del momentaneo vantaggio di Somma. Un ko commentato al triplice fischio dal tecnico della compagine siciliana, Giacomo Filippi, intervenuto in mixed-zone."Dopo l'1-1 siamo andati avanti e abbiamo avuto anche l'occasione con Broh per segnare di nuovo. Poi abbiamo subito una ripartenza che ha concretizzato la rete del vantaggio dei pugliesi, l'unica nota positiva è che dopo il pari abbiamo provato a vincerla e invece abbiamo perso. Magari non meritavamo la vittoria, ma neanche la sconfitta. Il ritmo gara lo dà che ha la palla, nel primo tempo abbiamo manovrato noi, siamo stati molto pazienti e non abbiamo forzato le giocate. ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il Palermo cade sul campo del Monopoli.E' un tonfo pesante quello dei rosanero che, nel recupero della 32a giornata del girone C di Serie C, crollano sul campo di un Monopoli falcidiato dal Covid. Inutile il gol del momentaneo vantaggio di Somma. Un ko commentato al triplice fischio dal tecnico della compagine siciliana, Giacomo, intervenuto in mixed-zone."Dopo l'1-1 siamo andati avanti e abbiamo avuto anche l'occasione con Broh per segnare di nuovo. Poi abbiamo subito una ripartenza che ha concretizzato la rete del vantaggio dei pugliesi, l'unica nota positiva è che dopo il pari abbiamo provato a vincerla e invece abbiamo perso. Magari nonla vittoria, ma neanche la. Il ritmo gara lo dà che ha la palla, nel primo tempo abbiamo manovrato noi, siamo stati molto pazienti e non abbiamo forzato le giocate. ...

