Fiat Tipo - Aperti gli ordini per la City Sport

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Laapre gliper la, proposta in Italia con listini che partono da 23.500 euro nel caso della cinque porte e da 25.000 euro per la Station Wagon: per la hatchback, tuttavia, è previsto un prezzo di lancio di 18.500 euro con finanziamento FCA Bank. Il nuovo allestimento arricchisce la gamma dellarestyling presentata nei mesi scorsi e propone un allestimento particolarmente ricco e curato. I motori disponibili sono il benzina 1.0 T3 100 CV e il diesel 1.6 Multijet 130 CV. Tutto di serie. La dotazione di serie dellainclude i cerchi di lega da 18", la tinta esterna Grigio Metropoli, le finiture nero lucido, i badge, i gruppi ottici a Led anteriori e posteriori, il ...