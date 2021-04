Ferrari Esports, ecco come si allena il campione Giovanni De Salvo (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sono aperte le iscrizioni alla nuova stagione di Ferrari Esport Series. Tutte le persone che hanno compiuto 18 anni e hanno la cittadinanza europea (UK incluso) possono partecipare. come fare? È semplicissimo, basta andare sul sito ufficiale di Ferrari Esport Series e registrarsi per accedere alle selezioni. Lo scorso anno, il campionato di sim racing organizzato dalla Ferrari su Assetto Corsa ha avuto un successo strepitoso, con oltre 20.000 partecipanti. Ma il vincitore può essere solo uno e così Giovanni De Salvo, ventunenne trevigiano, ha sbaragliato la concorrenza portandosi a casa il trofeo e conquistandosi un posto nel team Ferrari. Giovanni De Salvo campione sim racing ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sono aperte le iscrizioni alla nuova stagione diEsport Series. Tutte le persone che hanno compiuto 18 anni e hanno la cittadinanza europea (UK incluso) possono partecipare.fare? È semplicissimo, basta andare sul sito ufficiale diEsport Series e registrarsi per accedere alle selezioni. Lo scorso anno, il campionato di sim racing organizzato dallasu Assetto Corsa ha avuto un successo strepitoso, con oltre 20.000 partecipanti. Ma il vincitore può essere solo uno e cosìDe, ventunenne trevigiano, ha sbaragliato la concorrenza portandosi a casa il trofeo e conquistandosi un posto nel teamDesim racing ...

