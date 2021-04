Ferragnez, Leone fa una FOTO con Vittoria ma si ingelosisce: la reazione spiazza tutti (Di mercoledì 7 aprile 2021) Leone ha tenuto in braccio la piccola Vittoria per la prima volta. Le sue parole hanno scatenato una reazione esilarante nei Ferragnez e in tutti i fan della famiglia Vittoria,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 7 aprile 2021)ha tenuto in braccio la piccolaper la prima volta. Le sue parole hanno scatenato unaesilarante neie ini fan della famiglia,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

