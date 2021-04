Fedez ora è fan del Ddl Zan, ma nel 2011 discriminò il gay Tiziano Ferro (Di mercoledì 7 aprile 2021) Milano, 7 apr – Fedez insieme alla moglie Chiara Ferragni oggi sono gli strenui difensori del Ddl Zan contro l'”omofobia“. Il rapper di Milano è arrivato a prendere di petto il senatore della lega Pillon e a fare una diretta sul suo seguitissimo profilo Instagram proprio col senatore Alessandro Zan, ideatore del disegno di legge. Tuttavia, nemmeno troppo tempo fa, riservò ad un membro della comunità Lgbt, Tiziano Ferro, delle parole non proprio inclusive in una delle sue canzoni. E quando fu chiamato a rispondere della sua ipocrisia, tirò in ballo altre storie. Fedez lo sponsor del Ddl Zan Come si cambia per non morire, cantava Fiorella Mannoia, e Fedez ne è l’esempio: da quando sta con la Ferragni è diventato il padre che tutti dovrebbero avere secondo i parametri ideologici del gruppo editoriale ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 7 aprile 2021) Milano, 7 apr –insieme alla moglie Chiara Ferragni oggi sono gli strenui difensori del Ddl Zan contro l'”omofobia“. Il rapper di Milano è arrivato a prendere di petto il senatore della lega Pillon e a fare una diretta sul suo seguitissimo profilo Instagram proprio col senatore Alessandro Zan, ideatore del disegno di legge. Tuttavia, nemmeno troppo tempo fa, riservò ad un membro della comunità Lgbt,, delle parole non proprio inclusive in una delle sue canzoni. E quando fu chiamato a rispondere della sua ipocrisia, tirò in ballo altre storie.lo sponsor del Ddl Zan Come si cambia per non morire, cantava Fiorella Mannoia, ene è l’esempio: da quando sta con la Ferragni è diventato il padre che tutti dovrebbero avere secondo i parametri ideologici del gruppo editoriale ...

