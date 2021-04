Fedele: “Juventus-Napoli? Se gli azzurri non se la fanno sotto è una partita facile” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Fedele: l’approccio conta molto. Quando sono andato le prime volte nei campi importanti a me batteva il petto. Ci sta chi appena comincia la partita gli passa tutto e chi invece si porta tutto addosso. C’è chi sbaglia la prima palla e si avvilisce A Radio Marte nel corso della tramissione “Marte Sport Live” è intervenuto Enrico Fedele per parlare del big match che si disputerà questa sera a Torino tra la Juventus ed il Napoli. Queste le sue parole: Su Calhanoglu e Depay per il Napoli “Calhanoglu e Depay per il Napoli? Dipende molto dalla posizione del club a fine campionato. Inutile parlarne adesso. Gattuso? Se io fossi un dirigente del Napoli avrei già preso la mia decisione. – afferma Fedele – Nessuno dei due vuole l’altro, quindi ci ... Leggi su retecalcio (Di mercoledì 7 aprile 2021): l’approccio conta molto. Quando sono andato le prime volte nei campi importanti a me batteva il petto. Ci sta chi appena comincia lagli passa tutto e chi invece si porta tutto addosso. C’è chi sbaglia la prima palla e si avvilisce A Radio Marte nel corso della tramissione “Marte Sport Live” è intervenuto Enricoper parlare del big match che si disputerà questa sera a Torino tra laed il. Queste le sue parole: Su Calhanoglu e Depay per il“Calhanoglu e Depay per il? Dipende molto dalla posizione del club a fine campionato. Inutile parlarne adesso. Gattuso? Se io fossi un dirigente delavrei già preso la mia decisione. – afferma– Nessuno dei due vuole l’altro, quindi ci ...

Advertising

Enzovit : Fedele: 'Juventus-Napoli? Se gli azzurri non se la fanno sotto è una partita facile'' - _SiGonfiaLaRete : #Fedele: '#JuveNapoli? Gara facile se gli azzurri non se la fanno sotto' - allgoalsnapoli : Nuovo appuntamento con L'inFedele alla vigilia di Juventus-Napoli. Vi proponiamo la trasmissione andata in onda su… - Frances69011172 : Da fedele juventina, vorrei tanto sapere da #McKennie #Arthur e #Dybala cosa ci sia da festeggiare....e spero che l… -