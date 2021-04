Farmaci cinesi venduti come anti-Covid | sequestrate 6mila confezioni | avrebbero fruttato 60mila euro

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Oltre seimiladi medicinali di origine cinese privi delle necessarie autorizzazioni di Aifa ed Ema, tra cui alcuni, sono stati sequestrati dai carabinieri del Nas di Torino. Leerano stoccate in una rivendita all’ingrosso con sedi tra Prato e la provincia di Firenze, di proprietà di un 50enne cinese che è stato denunciato: gli inquirenti stimano che i medicinali gli60 mila. Isequestrati, principalmente confezionati in bustine e destinati quasi esclusivamente al mercato etnico, costituivano un potenziale rischio per la salute dal momento che erano stati prodotti senza la doverosa valutazione delle Autorità e delle ...

Il Fatto Quotidiano

