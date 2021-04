Fake news sui vaccini, nulla di nuovo sotto il sole (Di mercoledì 7 aprile 2021) Hanno fatto molto discutere, qualche settimana fa, le parole di don Pasolini durante un’omelia pronunciata a Cesena. Il parroco si è infatti rivolto ai fedeli, inveendo contro le aziende farmaceutiche, perché pagherebbero donne incinte per “estrarre feti vivi” per poi usarli nella sperimentazione medica del vaccino. Questa è chiaramente una storia del tutto campata per aria, nonché una bugia pericolosa, ma è una delle Fake news più diffuse, tra le varie che spopolano in tema di vaccini. In primis, ovviamente, non esiste procedura medica attuale capace di abortire feti vivi. E le cellule staminali usate nella produzione di AstraZeneca e Sputnik vengono, originariamente, da un feto abortito negli anni ’60. Non certo dal fantomatico mercato nero di bebè di cui si preoccupano alcuni parroci più lunatici. Persino il Vaticano si è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 7 aprile 2021) Hanno fatto molto discutere, qualche settimana fa, le parole di don Pasolini durante un’omelia pronunciata a Cesena. Il parroco si è infatti rivolto ai fedeli, inveendo contro le aziende farmaceutiche, perché pagherebbero donne incinte per “estrarre feti vivi” per poi usarli nella sperimentazione medica del vaccino. Questa è chiaramente una storia del tutto campata per aria, nonché una bugia pericolosa, ma è una dellepiù diffuse, tra le varie che spopolano in tema di. In primis, ovviamente, non esiste procedura medica attuale capace di abortire feti vivi. E le cellule staminali usate nella produzione di AstraZeneca e Sputnik vengono, originariamente, da un feto abortito negli anni ’60. Non certo dal fantomatico mercato nero di bebè di cui si preoccupano alcuni parroci più lunatici. Persino il Vaticano si è ...

