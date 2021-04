(Di mercoledì 7 aprile 2021) Suoltre 533 milioni di utenti risalenti al 2019, nonché di 35 milioni italiani, hanno pubblicato online e gratuitamentesensibili. È intervenuto il. L’Autorità per la protezione deipersonali ha chiesto al social network di Mark Zuckerberg di “rendere immediatamente disponibile un servizio che consenta a tutti gli utenti italiani di verificare se la propria numerazione telefonica o il proprio indirizzo mail siano stati interessati dalla violazione“.Have I Been Pwned? Mentre si attende chesviluppi questo servizio, è possibile verificare lo statopropria email in questa o altre violazioni subite, tramite il sito “Have I Been Pwned?“. Il sito da poco ha ...

fattoquotidiano : Facebook, rubati e diffusi i dati di 36 milioni di italiani. Garante della Privacy: “Social fornisca un servizio pe… - LaStampa : Il Garante per la Privacy chiede a Facebook un servizio per verificare il furto dei dati - HuffPostItalia : Garante Privacy: 'Chi ha subìto furto dati di Fb stia attento ad anomalie sul proprio numero di telefono' - zazoomblog : Facebook Il Garante della Privacy contro il furto di dati - #Facebook #Garante #della #Privacy - rosatoeu : Si può cercare tra i dati rubati a Facebook. Ma il Garante ordina lo stop. Due italiani hanno creato il sito HaveIb… -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook Garante

Ilha anche fornito alcune indicazioni utili per capire se il proprio accountè stato violato. Come capire se si è tra le vittime L'intervento delè arrivato dopo l'azione ...Come verificare se si è stati colpiti Ilha chiesto anche adi mettere a disposizione uno strumento efficace per permettere agli utenti di verificare se il loro numero è stato ...Dell'enorme data leak di Facebook, che ha portato alla pubblicazione ... Secondo i dati diffusi dal Garante Per la Privacy, sarebbero coinvolti anche i dati di 36 milioni di utenti italiani.Microsoft sta iniziando a immergere i suoi server nel liquido per migliorarne le prestazioni e l'efficienza. Questo sistema di raffreddamento non è del tutto nuovo, ma l'azienda afferma di essere il p ...