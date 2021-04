Ex Ilva: Confindustria Puglia, 'bene incontro con Giorgetti, supportare aziende filiera' (3) (Di mercoledì 7 aprile 2021) (Adnkronos) - Il Ministro ha poi ribadito l'importanza dell'acciaio italiano "con il cuore a Taranto": un punto strategico della nostra economia che merita di essere affrontato "a tutto tondo" sia per gli aspetti industriali sia ambientali. Il ministro si è detto disponibile a proseguire, attraverso l'interlocuzione già avviata con i presenti, il monitoraggio costante della questione inerente all'indotto e a tutte le ripercussioni che la vicenda assume sul territorio jonico e più in generale sull'economia nazionale. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) (Adnkronos) - Il Ministro ha poi ribadito l'importanza dell'acciaio italiano "con il cuore a Taranto": un punto strategico della nostra economia che merita di essere affrontato "a tutto tondo" sia per gli aspetti industriali sia ambientali. Il ministro si è detto disponibile a proseguire, attraverso l'interlocuzione già avviata con i presenti, il monitoraggio costante della questione inerente all'indotto e a tutte le ripercussioni che la vicenda assume sul territorio jonico e più in generale sull'economia nazionale.

