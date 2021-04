Ex Embraco | futuro appeso a un filo | accelerare progetto Italcomp

(Di mercoledì 7 aprile 2021) (Teleborsa) – Fissato per il prossimo 15 aprile un incontro tra il Ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e i presidenti delle Regioni Piemonte e Veneto, Alberto Cirio e Luca Zaia, per affrontare la questione, la newco che dovrebbe nascere dall’accorpamento dell’exe Acc di Belluno. Ad annunciarlo ai sindacati e ai lavoratori della exdi Riva di Chieri in presidio ( quando mancano 18 giorni ai licenziamenti collettivi che scatteranno il 25 aprile) sotto la sede della Prefettura, il prefetto di Torino, Claudio Palomba. Le sigle sindacali hanno subito replicato che si tratta di un incontro politico a porte chiuse, senza dunque il necessario coinvolgimento delle parti sociali. Tavolo con il Governo che potrebbe essere convocato il 19 o 20 aprile ma non c’è ancora ufficialità. Le deleghe non sono ...

CarloLibero4 : @luigidimaio Sbagli ! La tua è sostenuta . Pensa a quelle 400 famiglie della ex #Embraco che non ti sei nemmeno deg… -

Ultime Notizie dalla rete : Embraco futuro

ilmessaggero.it

' Ci saremmo aspettati una data certa per l'incontro sulla vicenda Ex, ma questo non è ...allo stremo e che meritano considerazione e soprattutto meritano di sapere quale sarà il loro...Un silenzio che lascia intendere la peggiore situazione per ildello stabilimento che ...garanzie sulla creazione della società di pubblica Italcomp che avrebbe dovuto inglobare Acc e ex...(Teleborsa) - Fissato per il prossimo 15 aprile un incontro tra il Ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e i presidenti delle Regioni Piemonte e Veneto, Alberto Cirio e Luca Zaia, per ...Il tentativo di reindustrializzazione del gruppo Seri per una gigafactory per le batteria a Teverola, vicino Caserta. La volontà di usare 505 milioni dell’Europa a fondo perduto per i progetti strateg ...