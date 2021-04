Evasi 26 miliardi | come le multinazionali “fregano” ogni anno il Fisco italiano

edisonbomber : @Striscia @LucaAbete Merdaccia al posto di correre dietro le estetiste, vai al nord dove ci sono i veri evasori. E… - GiovannaPalomb3 : @Sergio64221 @ladyonorato Vai a chiedere i miliardi di lire evasi da Grillo, soldi presi da Maduro, Philps ecc... - Multiva69637708 : @NicolaPorro @Capezzone Ma se l'Italia è tra i paesi dove si evade di più. Oltre 110 mld€ evasi all'ANNO. Molti aut… - Luca65778161 : @pav_87 @info_tornato @f_hassel @Marco_Barlaam Ah, quindi visto che ci sono i dipendenti (busta paga) che pagano le… - Destradipopolo : COSI’ I PARASSITI SI SONO DIVORATI L’ITALIA ECCO IL LIBRO NERO DELL’EVASIONE FISCALE: 107 MILIARDI EVASI OGNI ANNO… -

Ultime Notizie dalla rete : Evasi miliardi

EuropaToday

Come riportato dalla testata swissinfo.ch, dei 12,8di dollari elusi odalle società con sede in Svizzera, circa 10,95di dollari provengono dalle imposte non versate da parte ...Negli ultimi anni sono statiin media oltre 210di Euro, pari alla somma delle risorse del tanto adorato e atteso Recovery Fund del programma Next Generation EU . Per non ricordare, ..."Parassiti", il nuovo libro di Di Nicola, Proietti e Pitoni sul fenomeno dell'evasione fiscale, edito da PaperFirst da oggi in libreria.Con un incasso totale di oltre 7.7 miliardi di dollari ... Harry Potter entrerà in contatto con Sirius Black. L’uomo, evaso dalla prigione di Azkaban, è sulle tracce del giovane mago: ma ...