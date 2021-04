Eurostat | cala l’aspettativa di vita in tutta l’Ue | ultima la Spagna | perde 1 | 6 anni di vita Italia tra i peggiori | -1 | 2 anni

(Di mercoledì 7 aprile 2021) La speranza dideglini è diminuita di 1,2nel 2020, passando da 83,6del 2019 a 82,4. Ma il calo maggiore lo ha subito la: -1,6. L’ha presentato i suoi dati suldinell’anno passato: il Covid ha portato a una riduzione inl’Unione europea. L’Ufficio statistico ha ricordato come, dagliSessanta in poi,dinelsia aumentata in media di oltre dueper ogni decennio. Il ...

