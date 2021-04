Europei sollevamento pesi | strepitoso Pizzolato | oro negli 81 kg Durante argento

Advertising

mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: Alessia #Durante conquista l'argento agli #Europei di #Mosca La pesista azzurra seconda nella categoria fino a 71 Kg #pesisi… - LIRRIVERENTE3 : Sollevamento pesi, Europei 2021 Antonino Pizzolato ORO nello strappo con record italiano ,164kg - peterkama : Sollevamento pesi, Europei 2021 Antonino Pizzolato ORO nello strappo con record italiano ,164kg - RaiSport : Alessia #Durante conquista l'argento agli #Europei di #Mosca La pesista azzurra seconda nella categoria fino a 71 K… - Gazzetta_it : Ancora un podio azzurro agli Europei! @federpesistica #Ewf -

Ultime Notizie dalla rete : Europei sollevamento

OA Sport

Fantastico Nino Pizzolato aglidi Mosca. Il trapanese bissa l'oro del 2019 e si impone negli 81 kg al termine di una splendida battaglia contro il 16enne bulgaro Karlos Nasar. Nessun errore per l'azzurro, sei esercizi su ...Strepitosa l'azzurra Alessia Durante che, aglidi Mosca, nella categoria fino a 71 kg, conquista l'argento con 219 kg. Una gara da incorniciare per l'atleta delle Fiamme Oro che inanella sei prove valide su sei, conquistando anche l'...Antonino Pizzolato compie un’impresa titanica e difende il titolo continentale nei -81 kg, conquistando la medaglia d’oro di totale in occasione dei Campionati Europei Senior 2021 di sollevamento pesi ...Arrivano ben tre medaglie per l'Italia dagli Europei di sollevamento pesi 2021 in corso a Mosca, con Alessia Durante capace di salire sul podio in tutte e tre le specialità dei -71 kg femminili, senza ...