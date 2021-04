Europei 2020, ok Olanda per i tifosi allo stadio: ad Amsterdam almeno 12.000 spettatori (Di mercoledì 7 aprile 2021) Anche l’Olanda è confermata come paese ospitante degli Europei 2020 itineranti. Il governo olandese e la Federcalcio (KNVB) hanno trovato l’accordo per riportare 12.000 tifosi (numero che potrà comunque aumentare in base all’incedere dell’emergenza coronavirus) alla Johann Cruijff Arena di Amsterdam per la rassegna continentale. E’ infatti questo il diktat Uefa per poter ospitare le partite, quello di garantire la presenza di spettatori sugli spalti. Qui si giocheranno tre sfide dei gironi e un ottavo di finale. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 aprile 2021) Anche l’è confermata come paese ospitante degliitineranti. Il governo olandese e la Federcalcio (KNVB) hanno trovato l’accordo per riportare 12.000(numero che potrà comunque aumentare in base all’incedere dell’emergenza coronavirus) alla Johann Cruijff Arena diper la rassegna continentale. E’ infatti questo il diktat Uefa per poter ospitare le partite, quello di garantire la presenza disugli spalti. Qui si giocheranno tre sfide dei gironi e un ottavo di finale. SportFace.

